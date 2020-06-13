شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الخليج 365.. جولة مفاجئة للسيسى فى الأسمرات.. والصحة تعلن أعلى حصيلة إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت نشرة ”الخليج 365” الإخبارية، على منصات الموقع المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، رصدا لأهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة.

وكان من بينها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة لمشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم والذى خصص لتسكين قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة، والتقي السيسى خلال جولته بعدد من المواطنين للإطمئنان على احوالهم المعيشية في ظل جائحة فيروس كورونا للوقوف على جهود الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في هذا الظرف ، كما تفقد الرئيس السيسى عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

كما عرضت النشرة تطورات جائحة فيروس كورونا ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالىَ عدد الإصابات في العالم تجاوز7 ملايين و400 الف مصاب، وأن حصيلةَ الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا زادت عن 418 ألفَ حالة ، كما ووصلت اعدادُ المصابين طبقا للمنظمة الى 136 الف و 572 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أودت الجائحة بحياة 4925 شخصا، مشيرة إلى أن القدر الأكبر من الإصابات تم تسجيلها في الامريكيتين الشمالية والجنوبية حيث وصلت اعداد الإصابات فيهما الى 3 مليون و560 ألف و591.

وكذلك تفاصيل نجاح الفريقُ الطبى بمستشفى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة السويس، فى إجراء أول حالة "ولادة قيصرية" لمصابة بفيروس كورونا المستجد، يذكر أن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 27 عاما، وتعانى التهاباً رئويا مصاحبا لأعراض الفيروس، وشعرت بآلام الولادة في شهرها التاسع وعلى الفور إجراء الولادة القيصرية لها.

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كما تناولت النشرة الشأن الليبى، حيث شنت مقاتلاتُ سلاح الجو الليبى، اليوم الجمعة، غارات على مواقع وتمركزات ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين تدعمهم أنقرة خلال محاولتهم التقدم نحو سرت ، وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" إن النظام التركى يدفع المرتزقة والمسلحين نحو مدينة سرت فى إطار مخططهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطى التى يتولى الجيشُ الوطنى الليبى تأمينَها.

كما اشارت النشرة إلى موافقة الاتحادُ الدولى للمصارعة على إسناد تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار التي تقام 2022، إلى مصر ، حيث جاءت موافقة الاتحاد الدولى بعد أن طلب الاتحاد المصري تنظيم البطولة، والتي تقام بعد عامين، ولم يكن قد تم الإعلان عن مكان إقامتِها خلال الأشهر الماضية نظرا لتوقف النشاط، وانشغال دول العالم بفيروس كورونا.

النشرة قدمتها نسرين فؤاد وأعدها أحمد عبد الرحمن.