فيديو| التهمت المخازن والعشش.. اللقطات الأولى لحريق سوق السيراميك بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للقطات الأولى لحريق سوق السيراميك في المرج. كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج. Advertisements وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه. والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.

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