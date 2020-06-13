حريق هائل في سوق السيراميك بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نشب حريق هائل، اليوم السبت، في سوق السيراميك بدائرة قسم شرطة المرج. تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في سوق السيراميك بالمرج. وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وخزاني مياه. والتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.

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