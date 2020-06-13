الزراعة: إقبال المزارعين على شتلات اللوز بالمناطق المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم الدعم للمزارعين في المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث نفذ مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بناء على توجيهات الدكتور نعيم مصلحي رئيس المركز بتوزيع 6000 شتلة لوز بالمجان، لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح.

وقال الدكتور وائل غيث، مدير الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة بمطروح، إن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، يقوم على نشر أصناف "أمهات اللوز" المتحمل للجفاف على المزارعين، بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الأمطار المخزنة في الآبار، كما أوضح أن هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأي من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواه الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ واللوز الحلو والبرقوق والمشمش والنكتارين.

وأشار المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أن توزيع الشتلات يتم في إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز، اعتماد على الأمطار والري التكميلي، ويتم الإعلان عن كميات الشتلات التي يتم إنتاجها أولًا بأول.