تحت شعار "جاهزون للعمل".. منظمات الطيران المدني تطالب برفع قيود السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن المجلس الدولي للمطارات، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) والخطوط الجوية لأوروبا (A4E)، ترحيبهم بدعوة المفوضية الأوروبية لبدء التخلص التدريجي من قيود السفر من وإلى دول أخرى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، والتي تم فرضها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الجميع جاهزين لبدء العمل على الفور.

وطالبت منظمات الطيران الثلاث، الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به على متابعة المفوضية، وأشاروا إلى بروتوكول صحة وسلامة الطيران الحاليين، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "الأيازا" والمركز الأوروبي للأمراض الوقاية والمراقبة "ECDC"، والتي اتفقت مع التوجيه العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي.

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وقالت المنظمات الثلاث في بيان لها، إنه نظرًا لأن رفع قيود السفر داخل أوروبا والقيود الحدودية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" يسمح باستئناف حركة الطيران والركاب، وستقوم المطارات وشركات الطيران بتنفيذ تدابير السلامة في كل مراحل الركاب أثناء إنهاء الإجراءات في السفر والوقود وعلى الطائرات، ما يجعل بيئة المطارات والطائرات استثنائية.

وقال باتريك كي المدير التنفيذي لـ"الإيازا": "أصدرت الوكالة إرشادات شاملة تضع الأساس لعودة رحلات الطيران والتعافي من هذه الأزمة غير المسبوقة. كان الهدف هو السماح بالسفر والسياحة أعيد إطلاقها بأمان في أشهر الصيف بمجرد أن تفتح الحكومات وسلطات الصحة العامة حدودها"، مضيفًا: "نحن واثقون أنه من خلال تزويد الأفراد بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالتدابير التي وضعتها المطارات وشركات الطيران، يمكن للركاب العودة إلى السماء بثقة مرة ثانية".

وأضاف أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لشركة المطارات الأوروبية: "نبحث عن سلامة الركاب والموظفين في كل الخطوات، وتحاول المطارات وشركات الطيران ان تضمن عودة الاقتصاد والحياة اليومية بثقة وأمان، ومن الضروري أن تقوم الحكومات الآن برفع القيود المتبقية على السفر داخل أوروبا بالكامل، كما عليهم اتباع الخطة التي وضعتها المفوضية لبدء رفع القيود مع بقية العالم.