محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة في أحياء جنوب والدقي والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، حالة النظافة والتجريد في أحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، خلال جولة منفردًا للوقوف على مستوى الأعمال والتواجد الميداني لفرق وعمال النظافة.

كما تفقد راشد عددًا من مشروعات الرصف والتطوير، الجاري تنفيذها ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها.

وتواصل المحافظ مع المسئولين كلاً في نطاقه والتوجيه على ضرورة الالتزام بالأعمال، واستغلال فترات حظر التجول وتسريع وتيرة الأعمال.