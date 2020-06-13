محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الوزراء السابقين ناهد عشري، ودرية شرف الدين، وعمرو نصار، بالإضافة إلى حسام الشاعر، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، انضموا للحزب مؤخرًا.
وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزب سيدشن تحالفًا انتخابيًا لخوض الانتخابات من خلال قائمة وطنية، مشكلة من مجموعة أحزاب، موضحًا: "ننافس على عدد لا بأس به من المقاعد، في ظل معايير معينة للمرشحين".
وأوضح رئيس الشعب الجمهوري أن القائمة لم يتم الانتهاء منها بعد، مشيرًا إلى أن المعايير التي وضعها لابد من التحقق منها جيدًا للخروج بقائمة وطنية مع عدد من الأحزاب المصرية، لتكون قادرة على حصد عدد لا بأس به من مقاعد المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم 3 وزراء سابقين.. رئيس الشعب الجمهوري يكشف أسماء انضمت مؤخرًا للحزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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