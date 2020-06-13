أخبار مصر | فيديوجراف| مصطفى ثابت يكشف عن مخططات "أردوغان" الفاشلة في ليبيا ويفجر مفاجآت جديدة بشأن تركيا وقطر وإيران

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيديوجراف| مصطفى ثابت يكشف عن مخططات "أردوغان" الفاشلة في ليبيا ويفجر مفاجآت جديدة بشأن تركيا وقطر وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تصريحات مدوية، ضربات موجعة لقطر وتركيا وإيران، فضائح نظام أردوغان، خطة النظام التركي الفاشلة".. تعد حلقة الجمعة، من برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم، من أهم الحلقات بخصوص الشأن العربي والشرق الأوسط، حيث حل الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الخليج 365، ضيفًا بالبرنامج.

وتطرق ثابت، خلال حديثه، عن كشف العديد من مخططات نظام الديكتاتور أردوغان الفاشلة، فضلًا عن الدور القطري والإيراني ومحاولاتهم في زعزعة أمن واستقرار كافة الدول العربية، ودور تركيا وداعميها في دعم الإرهاب.

"الخليج 365" تستعرض في السطور التالية فيديوجرافيك عن أبرز تصريحات الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الخليج 365، حول تركيا وقطر وإيران الداعمين للإرهاب.. وإليكم التفاصيل:

- مصر ضربت أردوغان على "قفاه" في ليبيا.

- فيديوهات القمع والتعذيب التي تنتشر في السجون التركية أقل من الواقع.

- قطر وتركيا وإيران هم محور الشر في المنطقة.

- قطر دمية يحركها النظامين التركي والإيراني.

- تركيا تستورد طاقة كل عام بحوالي 50 مليار دولار.

- سياسات "أردوغان" حولت تركيا إلى دولة معزولة.

- تركيا لديها مشكلات مع كل دول العالم.

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- أكثر الدول حصولا على النفط من داعش هي تركيا.

- قطر دعمت داعش والنصرة بمليار دولار برعاية النظام التركي.

- ليبيا أرخص دول العالم في استخراج النفط.

- أردوغان لن يستطيع الهروب من نار الإرهاب.

- "إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية صفعة على وجه "أردوغان" وكل داعميه.

- نتمنى أن يكون للمجتمع الدولي دور إنساني وشرف في زمن عز فيه الشرف.

- تركيا لديها مشاكل مع أمريكا وروسيا و دول البلقان.

- حلف شمال الأطلسي يحاول طرد تركيا من التحالف.

- المخطط التركي في ليبيا سيفشل بفضل جهود الدولة المصرية.

- هوس "أردوغان" بعودة الدولة العثمانية مستحيلة لأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.

- أردوغان سيُحرق بنار التنظيمات الإرهابية التي حضرها.

- تسريبات التعذيب داخل السجون التركية أقل من الواقع.