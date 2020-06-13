أخبار مصر | ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال نقاش مع متابعيه دار عبر حسابه على موقع "تويتر"، مؤكدًا أنه "ضيّع البلد وتسبب في هزيمتها".

وقال ساويرس عن عبدالناصر "ضيع البلد وجاب عاليها واطيها، ودمر الرقعة الزراعية بتقسيمها، وأفلس كل الشركات الناجحة بتأميمها، ودخلنا حرب اليمن وبهدلنا، وفضحنا قدام إسرائيل في ٦٧ بهزيمة منكرة، وسجن كل من طالب بالحريات، غير التعذيب في المعتقلات بحمزة البسيونى وصلاح نصر".