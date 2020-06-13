شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرثوذكسية» تستنكر نشر صورة أسقفها العام بجوار مرشد الإخوان بمجلة قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما وصفته بتطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية.

وأصدرت الكنيسة بيانا رسميا لها، مساء الجمعة، قالت فيه:«بناءًا على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية، في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن».

وأضاف البيان: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة".

وحذر البيان من «أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة ستجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة».

وشدد البيان على «أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك».

وكانت إحدى المجلات القومية نشرت فى صدر صفحتها الأولى بعددها الأسبوعي الصادر غدا بتاريخ السبت، صورة الأنبا رافائيل، الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية، بجوار صورة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.

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يذكر أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة".