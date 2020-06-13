شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: فيديوهات متداولة مؤخرًا غير صحيحة تهدف إلى إثارة الرأي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن هناك عدد من الفيديوهات غير الصحيحة تم تداولها خلال الفترة الماضية تخص الوضع الطبى في مصر، تقوم بنشرها بعض الجماعات المغرضة تهدف إلى إثارة الرأى العام، جاء ذلك خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «أم بي سي مصر».

وأضاف أن النظام الطبي في مصر يقوم على المستشفيات الحكومية ثم المدن الجامعية والتي أصبحت مجهزة، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، كما أن وزارة الصحة والدولة لم تقم بفتح كل هذه المستشفيات في الوقت الحالي، لأن هناك أمراض أخرى يجب أن تكون هناك مستشفيات مجهزة لها، مؤكدا على أن النظام الطبي الحالي يعمل على المحافظة على صحة الناس بشكل عام وليس مرضى كورونا فقط.