شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل علاج مصابي كورونا في مصر بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هاني دبوس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، أنه تم علاج 50 مريضًا بفيروس كورونا المستجد في مصر بالأفيجان ومثلهم بهيدروكسي كلوروكوين.

وأضاف دبوس في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة DMC، أن الدراسة بدأت في النصف الثاني من شهر أبريل وهي دراسة مقارنة بين العقارين وتشخيص المرض سواء بسيط أو متوسط، وكان الهدف من الدراسة معرفة هل فترة إقامة المريض تتحسن بسبب العقار وأيضًا معرفة المضاعفات والأعراض الجانبية وقدرة الدواء على جعل المريض سلبيًا بعد أن كان إيجابيًا بالفيروس وذلك عبر أخذ مسحة في اليوم الثالث والعاشر والرابع عشر من دخول المريض إلى المستشفى.

وتابع أنه تم الإنتهاء من الدارسة واكتشفوا أن نسبة العقارين متشابهة بشأن تحويل النتيجة من إيجابي إلى سلبي مما يعني أن النتائج تكاد تكون متطابقة، خاصةً وأنه في اليوم الرابع عشر تحول جميع المرضى إلى سلبي.

قال دبوس إن كل من العقارين لديهما القدرة على تحسن الأعراض بشكل متشابه وكذلك بالنسبة إلى فترة إقامة المريض بالمستشفى، كما أنه لم يكن هناك أي أعراض جانبية بالنسبة للعقارين، كاشفًا أنه تم تقديم توصية باستخدام العقارين سويًا في الحالات شديدة الخطورة وذلك لأن الحالات البسيطة والتي بدون أعراض لا تحصل على علاج للفيروس.

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