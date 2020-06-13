«فائق»: زيادة موازنة المجلس تأكيد ورسالة من الدولة لدعم مسيرة حقوق الإنسان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن موافقة مجلس النواب على زيادة موازنة المجلس المالية للعام المالى الجديد، تأكيد ورسالة هامة من الدولة المصرية لدعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر ولدور المجلس القومى في الارتقاء بها
وقال «فائق»، في تصريحات صحفية، إن المجلس القومي بصفته مؤسسة وطنية ووفقًا لقانونه، سوف يستمر في دعم حقوق المواطن المصرى في كافة المجالات داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن دعم موازنة المجلس سوف يتيح للمجلس الاستمرار في القيام بدوره على المستوى الاقليمى والدولى خاصة وأنه عضو ويرأس شبكات ومنظمات دولية ذات صلة وبما يعكس ما تحقق من تطور على صعيد حقوق الانسان في مصر.
ورحب فائق، بمتابعة مجلس النواب التدفقات المالية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس ليكون أول مقر خاص به منذ إنشاء المجلس في عام ٢٠٠٤.
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