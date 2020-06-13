شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من تسجيل الحالة 117.. إصابة جديدة بكورونا في الوادى الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت، الجمعة، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركز الداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١١٨ حالة منهم 9 وفيات.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافي ٥٣ مصابًا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣٥٢ مواطن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.