شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قواعد تنسيق مدارس التمريض بشمال سيناء بحد أدنى 263 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قواعد تنسيق القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2020 / 2021، حيث تم تحديد 263 درجة كحد أدنى للقبول بها .

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحديد شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، مؤكدا على الاهتمام بصحة المواطنين وحرص وزارة الصحة على أهمية اجتياز الاختبارات الشخصية المتمثلة في: قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة بهدف تقديم خدمة طبية لائقة .

وأضاف الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس في مديرية الصحة، أن من أهم شروط وقواعد القبول أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2019-2020، وأن القبول يتم طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للتقديم بمجموع درجات 263 درجة، وتبلغ الأعداد المقبولة بالفصل الواحد 25 طالبا وطالبة، ومدة الدراسة 5 سنوات دراسية .

كذلك أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى، وألا يقل سن المتقدم في بداية العام الدراسى عن 14 عاما و6 أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة.. مع تقديم الملف في الادارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة على الشهادة الاعدادية فقط .

ويشرط أيضا اجتياز الاختبارات، ومنها اختبار شخصى في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، اختبار طبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر وكشف باطنى واختبار مخدرات.. إلى جانب اختبارات القدرات التي تشتمل على الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبار املاء ولغة عربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار، واختبار لغة إنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 في الاختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وأشار إلى أنه في حالة اجتياز الاختبارات يتم إقرار ولى الأمر بألا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولين إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد الطالب أو الطالبة مع ولى الأمر بقبول العمل في المواقعى الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة .

وأعلن أنه يتم قبول الملفات بمدارس التمريض اعتبارا من يوم 16 يونية الجارى حسب مجموع الدرجات.. حيث تحددت الأيام من 16 حتى 18 يونية الجارى بالنسبة للحاصلين على مجموع درجات من 275 – 280 درجة، الأيام من 20 حتى 22 يونية الجارى للحاصلين على مجموع درجات من 269 – 274 درجة، الأيام من 23 حتى 25 يونية الجارى للحاصلين على مجموع درجات من 263 – 268 درجة .

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كما تقرر عقد الاختبارات للمتقدمين طبقا للمدرسة المتقدم لها.. حيث تحددت مواعيد الاختبارات للمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش ( بنين ) خلال الفترة من 5 حتى 9 يولية المقبل، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش ( بنات ) خلال الفترة من 11 حتى 16 يولية المقبل، وللمتقدمبن للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ( بنين ) خلال الفترة من 18 حتى 23 يولية المقبل، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ( بنات ) خلال الفترة من 25 حتى 29 يولية المقبل، وللمتقدمين والمتقدمين لمدرسة نخل ( بنين وبنات ) خلال الفترة من 3 حتى 6 أغسطس القادم، للمتقدمين للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بئر العبد( بنين ) خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس القادم، وللمتقدمات للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد( بنات ) خلال الفترة من 15 حتى 20 أغسطس القادم .

وأضاف أن العدد المطلوب قبوله في المدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى المحافظة 150 طالبا وطالبة، منهم 50 طالبا وطالبة بالعريش، 50 طالبا وطالبة ببئر العبد، 25 طالبا وطالبة بالشيخ زويد ( من بينهم 10 طلاب من رفح )، و25 طالبا وطالبة آخرين بنخل ( من بينهم 15 طالبا وطالبة من الحسنة ) .