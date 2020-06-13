شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوي: لم أغلق دار المسنين بعد اكتشاف إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إنها قد منعت الزيارات في دار المسنين الخاصة بها من بداية الجائحة، ولكنها فوجئت منذ عدة أيام بوجود حالات إصابة بالفيروس في الدار.

وأشارت الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قامت بالتواصل معها لتقديم أي مساعدة، كما تلقت اتصالا كذلك من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، موضحة أن هناك حالتين من المصابين أعمارهما 80 عاما جرى تحسن حالتهما الصحية وهناك حالات مستقرة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحاليل للمتواجدين بالدار، وعزل الحالات المصابة، موضحة أن هناك شائعات تؤكد أن الدار قد تم غلقها مؤكدة أن الدار لم تغلق.

وتابعت «الكحلاوي»: «من يتواجدون في دار المسنين أعتبرهم أبنائي، ومصر ستظل حلوة بأهلها وهناك الكثيرين تواصلوا معي بعد الإصابات بكورونا بالدار ومصر بخير دائما وادعوا لنا بالشفاء للمصابين».