الإسكان: تبدأ تسليم 624 وحدة في مشروع “دار مصر” بالقاهرة الجديدة اعتباراً من 21 يونيو الجاري

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيسلم نحو 624 وحدة سكنية جديدة “26 عمارة” في المرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط في منطقة شمال القرنفل كود “111” اعتباراً من 21 يونيو 2020، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات للفائزين بها كاملة التشطيبات والمرافق.

كما أكد عاصم الجزار، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية عند عملية التسليم، و هذا لحماية المواطنين والعاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للفائزين بها في الوقت المحدد.

ومن جانبه أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات في العمارات “346، 348، 197، 204، 350، 351، 393، 394، 352، 353، 354، 355، 356، 409، 198، 205، 396، 395، 398، 397، 124، 354، 208، 123″، مشيراً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالبنك، ويليها التوجه لمقر جهاز التجمع الأول “مكتب خدمة المواطنين في التجمع الأول” بالخطاب المستلم من البنك، وهذا لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة.