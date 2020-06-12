شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: «ضيّع البلد وأفلس الشركات وسجن المطالبين بالحريات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنه «ضيع البلد وجاب عاليها واطيها، ودمر الرقعة الزراعية بتقسيمها، وأفلس كل الشركات الناجحة بتأميمها، ودخلنا حرب اليمن وبهدلنا، وفضحنا قدام إسرائيل في ٦٧ بهزيمة منكرة، وسجن كل من طالب بالحريات، غير التعذيب في المعتقلات بحمزة البسيونى وصلاح نصر».

جاء ذلك في خضم نقاش مع متابعيه دار عبر حسابه على موقع «تويتر»، الجمعة، بدأ بسؤال أحد المتابعين: «لو معاك الجنسية الأمريكية هترشح مين ترامب ولا بايدن يا باشمهندس»، ليرد ساويرس: «الاتنين أنيل من بعض واحد عجوز واشتراكي، ومش فوق مستوى الشبهات، والتاني محدث نعمة وغبي وأخلاقياته زفت وتصريحاته هابلة ومغرور على الفاضى وطول النهار يشكر في نفسه».

ليسأله متابع أخر: «هي اشتراكي شتيمة؟»، ليجيب ساويرس: «لا، بس نظرية فاشلة ... وتتسبب في الفساد.. المال السايب اللى ملوش صاحب منهوب ويشجع على الفساد».

ليقول آخر: «نظام الراحل العظيم جمال عبدالناصر كان اشتراكي وأسس قواعد العدالة الاجتماعية في مصر بعد ما كانت إقطاعية رأس ماليه.. عبدالناصر فاشل مثلا؟».

ويتواصل النقاش برد أحد المتابعين: «هو أنت خايف تقول فاشل يا باشمهندس.. طبعا فاشل»، ليبادره ساويرس بالرد: «مش فاشل، كارثى، ودمر مصر، لا أنا شايف إن فاشل مش كفاية، ضيع البلد جاب عاليها واطيها دمر الرقعة الزراعية بتقسيمها افلس كل الشركات الناجحة بتأميمها ودخلنا حرب اليمن وبهدلنا وفضحنا قدام إسرائيل في ٦٧ بهزيمة منكرة وسجن كل من طالب بالحريات غير التعذيب في المعتقلات بحمزة البسيونى وصلاح نصر... ... أكمل؟».

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