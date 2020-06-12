شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة المقبلة:.. من مسجد السيدة زينب حول أدب المحن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة 27 شوال 1441هـ الموافق 19/ 6/ 2020، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وقرر «جمعة» أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق)، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

ونوه إلى أن إقامة الجمعة القادمة قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.

واختتم وزير الأوقاف «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين» .