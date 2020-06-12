شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطهير ٤٠ ألف منشأة.. وسيارات التوعية تجوب الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تطهير وتعقيم ٤٠ ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية وفرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء والمراكز، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكلّف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة، على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار «راشد» أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتية تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين، وأهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التردد على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصه حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار استعرض محافظ الجيزة مجهودات التطهير التي نفذتها المحافظة أمس من خلال مديرية الطب البيطري، مشيرا إلى أنه بحي العمرانية تم تطهير وتعقيم مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة ومنظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الفاو وقسم الطالبية من الخارج.

وفي الوراق تم تطهير وتعقيم مبنى حى الوراق بالكامل وقسم شرطة والوحدة البيطرية بوراق العرب ومكتب بريد وراق العرب و3 شوارع جانبية من شارع الجمعية الزراعي، بإجمالي عدد 70 واجهة منزل و50 محل، كما تم تطهير مسجد حافظ إبراهيم ومسجد قسم شرطه الوراق.

وفي العياط تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي بالكامل والشارع الرئيسي وشارع الجيش وإدارة العياط البيطرية، وفي جنوب الجيزة تطهير وتعقيم وقسم شرطة الجيزة وميدان الجيزة، وفي أوسيم تم تطهير عدد 250 واجهة ومحيط المصانع بالمنطقة الصناعية بالبراجيل.

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وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مستشفي الواحات البحريه وعدد 4 مباني وقسم الطواري ووحدة الرعاية الصحية، ومعمل تحليل إلى جانب 6 من المحلات التجارية.

تطهير المنشأت الحكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية ومقار بنوك وماكينات صراف الي ومكاتب بريد بالجيزة

تطهير المنشأت الحكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية ومقار بنوك وماكينات صراف الي ومكاتب بريد بالجيزة

تطهير المنشأت الحكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية ومقار بنوك وماكينات صراف الي ومكاتب بريد بالجيزة

محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية - صورة أرشيفية

محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية - صورة أرشيفية

محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية - صورة أرشيفية

محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية - صورة أرشيفية

محافظ الجيزة يقود حملات فتح الجراجات المغلقة بالعمرانية - صورة أرشيفية