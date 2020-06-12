شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: كل قطاعات الدولة جاهزة للفتح ولكن ننتظر الوقت المناسب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار الحكومة، أمس، باستمرار الإجراءات الاحترازية لمدة 15 يوما أخرى جاء حفاظا على صحة المواطنين، وعلى الرغم من أن الحكومة تتمنى أن تدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، لكن لأن الأولوية لدى الدولة هي صحة المواطن.
وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن كل قطاع في الدولة جاهز بخطة العودة مرة أخرى ولكن في الوقت المناسب.
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الوضع في مصر
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اصابات
41,303
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تعافي
11,108
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وفيات
1,422
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