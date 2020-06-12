شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. «هيكل»: تأجيل موعد بدء الامتحان ساعة لمنع أي تكدسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه تم تأجيل موعد بدء الامتحان ساعة لإتاحة الوقت للطلاب الذهاب مبكرا لمنع أي تكدسات، وإقامة امتحان واحد فقط في اليوم.

وأكد «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن قرار إقامة امتحانات الثانوية العامة تم حسمه بشكل نهائي، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلبة، وأن هناك عمليات تطهير وتعقيم وكشف عن درجات الحرارة، وفى حالة وجود حرارة مرتفعة لأى طالب يتم عزله ويأجل الامتحان.

وأضاف أنه تم مراعاة المسافات البينية بين الطلاب في اللجان بحيث يكون بين كل طالب والأخر ما يقرب من متر وربع، مع توزيع الكمامات على الطلاب، موضحا أنه تم نشر فيديو لتوعية الطلاب وطريقة التعامل في الامتحانات.