شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي «اعتذارات الثانوية العامة» بكفر الشيخ الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستقبال الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، وفق الشروط والتعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، ولن يقبل أي طلب لا تتوفر فيه الشروط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، التي تستقبل الراغبين في الاعتذار، لمدة ثلاثة أيام بدء من الأحد.

وقالت «كشك»، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوفير أماكن مخصصة تطبق بها الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين في لجان السير والمشاركين في تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، ويتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذارات، قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، وإجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، نسبة عجز 5%، ووجود طفل رضيع حتى سنتين ويقدم أصل شهادة ميلاد، ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتم تقديم تقرير طبي وشهادة ميلاد، وفاة الزوج أو الزوجة، تقدم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، يقدم خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل أحدهما فقط، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.