شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 10 محلات تجارية لمخالفتها مواعيد الحظر بقطور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها الميدانية المستمرة في متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
في هذا السياق شن المحاسب أحمد المغاوري، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، الجمعة، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 10 محلات تجارية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم تسوية وإصلاح طريق أميوط وعزبة الحديدي ورفع تراكمات القمامة من على الطريق، كما تم استكمال زراعة الاشجار المثمرة ودهان البلدورات اول طريق المقابر، فضلاً عن رفع القمامة من الجانب الأخر لشريط السكة الحديد وزراعة الاشجار المثمرة به.
وأضاف «المغاوري»، أن حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة مستمرة على مدار ال 24 ساعة، بمدينة قطور وكافة القرى التابعة لها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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