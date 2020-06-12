شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ١٩ حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الجمعة، تعافي 19 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد وخروجهم من العزل الصحي عقب إصابتهم بالفيروس وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي والخروج من العزل إلى 99 حالة.

وحّرص بعض العاملين بالمستشفى على وداع المرضى المتعافين وتهنئتهم بالتعافي ومغادرة العزل الصحي، بينما تواجد بعضًا من أهالي المتعافين أمام باب المستشفى لإستقبالهم وسط زغاريد السيدات تعبيرًا عن فرحتهم بتعافي ذويهم، فيما حرص آخرون على إلتقاط صور شخصية «سيلفي» لتوثيق لحظة خروجهم من عزل مستشفى التأمين الصحي.

وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، أمس الخميس، عن إجمالي حالات التعافي والخروج من مستشفى التأمين الصحي، الذي وصل إلى 80 حالة، من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى ـ بحسب تقرير عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأكد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة لخدمة مرضى المحافظة من المصابين بفيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على متابعته سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

وأكد المحافظ، أن مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبى وتوافر الأدوية وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة الطبية.

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مستشفى التأمين الصحي ببني سويف