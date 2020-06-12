شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل المتسببين في واقعة تبادل جثتي رجل وامرأة بـ«عزل كفر الزيات» بالغربية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في واقعة تبادل جثتي رجل من إحدى قرى كفر الزيات، وسيدة من مدينة المحلة توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسؤولين عن إجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفيين بكورونا.

وأكد «حميدة» أن هناك خطأ تم حدوثه من مسؤولي مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات، أثناء تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات، حيث تم تدارج الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وإنهاء إجراءات الدفن.

وأضاف أنه يشترط حضور أحد من أهلية المتوفين أثناء إجراءات التغسيل والتكفين، ولكن عامل المشرحة لم يلتزم بالإجراءات المتبعة، موضحة أنه يجب حضور أهل المتوفى أثناء تغسيل وتكفين جثة ذويهم، كما أكد أن أهلية متوفى كفر الزيات حضروا بسيارة نقل موتى وليست سيارة إسعاف، واستلموا الجثة وتوجهوا بها إلى المقابر لدفنها دون التأكد من هويتها

وأشارت إلى أن العاملين في سيارة الأسعاف يتأكدون من هوية الجثة من المسؤولين في المستشفى قبل استلامها، وكذلك يتأكدون من أهلية المتوفى وهو ما يمنع وقوع خطأ أو تبادل بين الجثث.