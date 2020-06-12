الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غداً السبت على كافة الأنحاء

موجة حار شديد تتعرض لها جمهورية مصر العربية في هذا التوقيت، ويترقب الكثيرون من الموطنين نشرة أخبار الطقس لمعرفة أخر المستجدات التي تطرأ على حالة الطقس، فتابعوا معنا الآن من خلال موقعنا عرب نيوز لمعرفة حالة الطقس غدا السبت في مصر.

حالة الطقس في مصر غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا السبت ارتفاع في درجات الحرارة حيث سيسود طقس حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة في النهار مائل للبرودة في الليل، مع فرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة، والرياح ستكون نشطة غالباً.

بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار ومائل للبرودة في الليل، وفرص مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة، والرياح معتدلة، كما ستشهد محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار، لطيف في الليل، والرياح نشطة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على بعض المحافظات:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

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مطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 25 درجة.

قناة العظمة 42 والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 44 والصغرى 29 درجة.