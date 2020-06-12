فيديو .. جريمة هزت الإسماعيلية .. وفاة ثلاث أجنة ومحاولة قتل أسرة كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حادثة بشعة شهدتها مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. بداية اكتشاف الواقعة كانت مع استغاثة أهالى المنطقة لعثورهم على جثة أب مطعون برفقة طفلتيه ٦ سنوات و٤ سنوات. وزوجته وزوجة شقيقه مصابين بطعنات متفرقة في الجسد خضعت الزوجة وزوجه شقيق الأب لعملية جراحية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياتهن وتم نقل الطفلتين إلى مستشفى الإسماعيلية العام فى حالة خطرة. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض مزيد من التفاصيل .

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