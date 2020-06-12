شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج ‏Egypt Nile Rights‏ يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: نهر النيل من حق مصر‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج ‏EgyptNileRights‏ قائمة التريندات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر خلال الساعات القليلة ‏الماضية، بعدما دشنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه ‏نهر النيل.‏



تريند تويتر





وتفاعل الآلاف مع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الهاشتاج الذي أطلقته وزارة الهجرة اليوم، مؤكدين أن مياه نهر النيل من ‏حق المصريين، مشيرين إلى أن نهر النيل ينتمي إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد الحقوق كافة بشكل جماعي من قبل الدول ‏المعنية، مشددين على أهمية حل أزمة سد النهضة بطريقة ثلاثية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان.‏





وعلق حساب يحمل اسم مستعار "الآثار المصرية" على الهاشتاج قائلا باللغة الإنجليزية :" في مصر القديمة، كان يوفر نهر النيل ‏للمصريين موارد مثل الماء، كما يوفر الحماية للمصريين من أي غزاة.. نهر النيل حق لـ 110 مليون مصري".‏





فيما قال مصطفى اللبنان – أحد مستخدمي تويتر – خلال تفاعله مع الهاشتاج :"ينتمي نهر النيل إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد ‏جميع حقوقنا بشكل جماعي من قبل جميع الدول المعنية.. يجب حل مسألة سد النهضة الإثيوبي بطريقة ثلاثية تشمل مصر وإثيوبيا ‏والسودان".‏

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بينما قال آخر :" إثيوبيا تهدد حياة 110 مليون شخص عمدا، لا يبدو أنها تظهر أي نوع من الشراكة...مصر قوية بما يكفي للدفاع عن ‏حقوقها بأي ثمن. لكننا نفضل دائمًا الهدوء والتضامن والتفكير".‏

وفي وقت سابق، قالت وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم :"نهر النيل لكل شعوب النيل، ‏وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".‏





وأضافت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على ‏الهاشتاج ‏EgyptNileRights‏ والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل"، مطالبة المواطنين بالتوقيع على ‏المبادرة من خلال موقع ‏change.org‏".‏