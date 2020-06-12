"دمياط الجديدة" يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رجب، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية.