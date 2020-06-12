مراجعات نهائية.. ننشر استعدادات القنوات التعليمية لامتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام من خلال قنواتها التعليمية لتنظيم المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة في ظل عام دراسي اعتمد بصورة أكبر على نظام التعليم عن بعد، وقدمت القنوات التعليمية خلاله برامج عديدة شملت مختلف المناهج لمختلف الصفوف الدراسية.

وقالت أميرة مهنى مدير عام الإعداد والتنفيذ بقنوات مصر التعليمية، إن القنوات التعليمية استعدت بخطة شاملة لتكثيف برامج المراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة، حيث بدأت القنوات حاليًا التنويه عن مواعيد المراجعات النهائية لليالي الامتحان، والتي ستبدأ من يوم 18 يونيو الجاري.

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وأضافت مهنى لـ"الخليج 365": "أعددنا جدول بالبرامج ومواعيد المراجعات النهائية لكل مادة"، موضحة أن هناك برنامج يحمل اسم "حديث التعليمية" وهو ساعة "توك شو" نستضيف فيه أحد المسؤولين أو الأطباء النفسيين عن استعدادات البيوت واستعدادات الوزارة مع مسؤولين منها، وهو يذاع لمدة ساعة يوميًا في الثانية ظهرا، فضلًا عن البرامج المنهجية التي يحاضر فيها نخبة من المدرسين والأساتذة الأوائل عن الأسئلة المتوقعة ويركزون خلالها على الأمور المهمة.

وتابعت: "لدينا أيضًا برنامج مدرسة ع الهوا هو الأساسي لتغطية الثانوية العامة نغطي منهم 5 ساعات ثانوية عامة وساعتين للتعليم الفني"، مشيرة إلى أن برنامج حديث التعليمية يقوم خلاله المعلم بتوعية الطلبة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في الامتحانات، فضلا عما أعدته الهيئة الوطنية من توعية يتم عرضها باستمرار على الشاشة.

وأشارت إلى أن المراجعة النهائية ستبدأ يوم الخميس 18 يونيو بمراجعات اللغة العربية بصورة مكثفة ولمدة 3 أيام حتى السبت، حيث يتم عرض برنامج سر التفوق يوميا من 9 -10 صباحًا، ومدرسة على الهوا من 10-12 ويعاد في الواحدة صباح اليوم التالي، ومدرسة على الهوا من 3-5 عصرًا ويعاد في الثامنة من مساء نفس اليوم، وبرنامج سر التفوق في الخامسة مساءً.