​"ليست أول مرة".. رئيس الجمعية التاريخية يكشف أبرز حدثين ألغي فيهما الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" 100 ألف.

لكنها ليست المرة الأولى في أرض الحجاز، بحسب تصريحات الدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية التاريخية.

سيد قال إن وقائع إلغاء مواسم الحج كثيرة ومتعددة، ووقعت لأسباب مختلفة عبر التاريخ، مثل الطاعون أو الحروب.

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وأضاف سيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحج ألغي في حدثين شهيرين، الأول عندما احتل عبدالله بن الزبير، مكة المكرمة، وحاول إنشاء خلافة مستقلة عن الدولة الأموية، ولم يستطع أحد الوصول إلى الكعبة المشرفة.

وأشار سيد إلى أن الحج ألغي مرة أخرى، عندما كان الحجاج بن يوسف الثقفي، أمير الحج، وخشى المسلمون من بطشه، فكانوا يقيمون شعائر الحج على جبل أحد فقط، دون الطواف بالبيت الحرام؛ لأن مكة المكرمة كانت تحت سيطرته.

وأضاف سيد: "كثير من مواسم الحج ألغيت بسبب المجاعات والأوبئة والحروب، وكان الحجاج يتساقطون في الطريق للحج، فكان يتم إلغاء الحج، مثلما حدث وقت الطاعون الأسود في القرن الثامن الهجري"، مؤكدًا أن إلغاء الحج هذا العام إذا أقدمت عليه السعودية، فسيكون له ما يبرره، خاصة مع التزاحم الشديد المتوقع.​