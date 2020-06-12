خالد العناني: مباحثات لاستئناف السياحة مع بيلاروسيا أوائل شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لقاءً عبر تطبيق "زووم" مع وزير الرياضة والسياحة في بيلاروسيا Sergei Kovalchuk، بحضور السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، استكمالًا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة في كبرى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال اللقاء بحث الوزيران سُبل التعاون بين البلدين والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودتها اعتبارًا من أوائل شهر يوليو، مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب البيلاروسي وفي مقدمتها المدن السياحية الساحلية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي يتوجه إليها أكثر من 90% من السائحين البيلاروسيين.

وحرص وزير السياحة والآثار في بداية اللقاء على الاستفسار من نظيره البيلاروسي عن القواعد الخاصة باستئناف السياحة القادمة من بيلاروسيا، وما إذا كان هناك أي اشتراطات أو متطلبات خاصة بالسائحين القادمين من بلاروسيا.

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وأشار وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي، إلى أهمية العلاقات بين البلدين في مجال السياحة، مؤكدًا أن مصر من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح البيلاروسي، كما أعرب عن رغبته في إرسال وفد إعلامي إلى المقاصد السياحية المصرية الساحلية لإطلاق حملة صحفية للترويج لها ولغيرها من مقاصد السياحة الثقافية في مصر.

ووجه الدعوة لمشاركة مصر في المعرض السياحي الذي تعتزم بلاده تنظيمة خلال الشهور القليلة المقبلة، ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بالدعوة ومشاركة مصر بالمعرض السياحي، كما أبدى ترحيبه باستقبال الوفد الإعلامي البيلاروسي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين والذين سيعقدون اجتماعا فى منتصف شهر يونيو الجاري لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحي بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.