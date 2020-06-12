أخبار مصر | "المصريين": حرص السيسي على التواصل مع البسطاء يؤكد إحساسه بمعاناتهم

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد له الجميع بأنه انقذ الدولة المصرية من الضياع وبراثن الإرهاب وانتشل الدولة من الفقر فضلًا عن كم المشروعات القومية الجبارة التي اُفتتحت في عهده والتي أحدثت طفرة كبيرة وعملاقة في الاقتصاد المصري الذي كان على وشك الانهيار كما أن مواقفه المتكررة التي تدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل خدمة الوطن والمواطن المصري ويسعى دائمًا لرفع شأن الدولة المصرية بين الدول الكبرى؛ وهذا ما يتضج جليًا في متابعته المستمرة لمشروعات الدولة والتي كان آخرها اليوم بتفقده مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي تم تشييده؛ لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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وتابع: حرص الرئيس السيسي على التواصل الدائم مع المواطنين خلال جولاته المستمرة وآخرها اليوم عندما التقى سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم يؤكد مدى إنسانية هذا الرئيس الذي يشغل باله دائمًا المواطن البسيط وتوفير احتياجاته والاطمئنان على أحواله في جميع الأوقات وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بشكل لا محدود بأحوال البسطاء ومحدودي الدخل ويسعى جاهدًا لحل مشكلاتهم وسماع آخر تطورات أحوالهم المعيشية وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل في أي رئيس حكم الدولة المصرية.

وأوضح أنه رغم تفشي فيروس كورونا المستجد إلا أن الرئيس السيسي يُتابع وبصفة دورية كافة مشروعات الدولة؛ فضلًا على حرصه على افتتاح المشروعات القومية؛ ما يؤكد أن الله أنعم على مصر بالرئيس السيسي في هذه الفترة الحرجة من عمر الدولة المصرية ليرتقي بها ويتقدم بها للأمام.

وأكد أن الرئيس السيسي بما يفعله من أجل الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد فأنه يُخلد اسمه وتاريخه المشرف والمضئ بأحرف من نور في تاريخ الدولة المصرية؛ مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب والمتواصل لأن كل ما يشغله هو بناء الدولة المصرية الحديثة حتى أصبحت كبريات الدول تستجدي بالدولة المصرية في جميع تجاربها بداية من عملية الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما صمدت الدولة أمام وباء كورونا المستجد؛ والذي أثبت للجميع ولكل المشككين أن الرئيس السيسي كان على حق عندما اتخذ قرار تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي لأنه يعي ويدرك جيدًا ما يفعل في جميع الأوقات.