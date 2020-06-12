أخبار مصر | من أسوان لإسكندرية.. ننشر قائمة الفنادق المؤهلة لاستقبال الزائرين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من أسوان لإسكندرية.. ننشر قائمة الفنادق المؤهلة لاستقبال الزائرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية بلغ عددها على مستوى الجمهورية حتى الآن 323 فندقًا.

وأوضحت بيانات الوزارة أن تسلم الشهادات جاء بعد التأكد من استيفاء الفنادق في مختلف محافظات الجمهورية لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وشددت وزارة السياحة والآثار بقصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على قائمة بالفنادق المؤهلة لاستقبال الزائرين على مستوى محافظات الجمهورية وهي:

كورال سي امبريال شرم الشيخ جنوب سيناء 1.

فور سيزونز شرم الشيخ جنوب سيناء 2.

سان جورج شرم الشيخ جنوب سيناء 3.

صن رايز اربيان بيتش شرم الشيخ جنوب سيناء 4.

كونكورد السلام شرم الشيخ جنوب سيناء 5.

ستيلا دي ماري شرم الشيخ جنوب سيناء 6.

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة نبأ شرم الشيخ جنوب سيناء 7.

شرم هوليداي شرم الشيخ جنوب سيناء 8.

منتجع جراند روتانا شرم الشيخ جنوب سيناء 9.

فندق تروبيتل نعمة باي شرم الشيخ جنوب سيناء 10.

مارينا شرم الشيخ شرم الشيخ جنوب سيناء 11.

حياة ريجينسي جنوب سيناء 12.

كورال سي هوليداي جنوب سيناء 13.

هيلتون شاركس باي جنوب سيناء 14.

فندق شارمليون كلوب ريزورت شرم الشيخ جنوب سيناء 15.

فندق شارمليون كلوب اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 16.

فندق كورال بيتش تيران شرم الشيخ جنوب سيناء 17.

فندق موسي كوست رأس سدر جنوب سيناء 18.

فندق مون بيتش ريزورت رأس سدر جنوب سيناء 19.

تروبيتال واحة دهب دهب جنوب سيناء 20.

منتجع قرية نوبيع نويبع جنوب سيناء 21.

استراند طابا طابا جنوب سيناء 22.

تيرانا دهب دهب جنوب سيناء 23.

سويس ان دهب جنوب سيناء 24.

دهب باي فيو ريزورت اند سبا دهب جنوب سيناء 25.

هابي لايف دهب جنوب سيناء 26.

روكيتا دهب جنوب سيناء 27.

كورال كوست دهب جنوب سيناء 28.

ديارنا دهب جنوب سيناء 29.

الجافي لاند جنوب سيناء 30.

أورينتال ريفولي جنوب سيناء 31.

اورينتال ريفولي بلازا جنوب سيناء 32.

شرم كليف جنوب سيناء 33.

شارم دريمز ريزورت جنوب سيناء 34.

الفيروز جنوب سيناء 35.

نوفتيل جنوب سيناء 36.

كورال بيتش المنتزه جنوب سيناء 37.

رويال الباتروس مودرنا جنوب سيناء 38.

شارمليون سي لايف جنوب سيناء 39.

الباتروس بالاس ريزورت جنوب سيناء 40.

تيران جنوب سيناء 41.

اكوا بارك شرم الشيخ جنوب سيناء 42.

الباتروس اكوا بارك جنوب سيناء 43.

ريكسوس شرم الشيخ جنوب سيناء 44.

ريكسوس سي جيت 1 جنوب سيناء 45.

ريكسوس سي جيت 2 جنوب سيناء 46.

جاز ميرابيل ريزورت جنوب سيناء 47.

باروتيل بيتش ريزورت جنوب سيناء 48.

باروتيل اكوا بارك جنوب سيناء 49.

نوبيان فيلدج جنوب سيناء 50.

تيفولي جنوب سيناء 51.

كورال السياحية نويبع "هيلتون نويبع سابقا" نويبع_جنوب سيناء 52.

فنادير الجونة البحر الأحمر 53.

موازيك الجونة البحر الأحمر 54.

شيراتون ميرامار الجونة البحر الأحمر 55.

انشنت ساند الجونة البحر الأحمر 56.

اوشن فيو الجونة البحر الأحمر 57.

هاواى لوجاردن اكوا بارك ريزورت الغردقة البحر الأحمر 58.

جاردن بيتش البحر الأحمر 59.

بور ميريت البحر الأحمر 60.

صنى بيتش البحر الأحمر 61.

وردة الصحراء البحر الأحمر 62.

القصر القديم البحر الأحمر 63.

قرية الشجرة البحر الأحمر 64.

شمس سفاجا البحر الأحمر 65.

هورجادا جولد بيتش البحر الأحمر 66.

ترتلز إن البحر الأحمر 67.

تروبيتل سهل حشيش البحر الأحمر 68.

كوكس كلوب البحر الأحمر 69.

كازاكواك البحر الأحمر 70.

ثرى كورنرز ريحانة ريزورت البحر الأحمر 71.

هاواى ريفيرا اكوابارك ريزورت البحر الأحمر 72.

كورال بيتش البحر الأحمر 73.

وايت بيتش البحر الأحمر 74.

اكوا جوى ريورت باى صن رايز الغردقة البحر الأحمر 75.

شتايجنبر جر اكوا ماجيك الغردقة البحر الأحمر 76.

الإليزية البحر الأحمر 77.

كليوباترا للمنتجعات الفاخرة البحر الأحمر 78.

هيلتون بلازا البحر الأحمر 79.

علي باشا البحر الأحمر 80.

كابتن إن البحر الأحمر 81.

شتايجنبر جر الجولف ريزورت البحر الأحمر 82.

الخمسة البحر الأحمر 83.

موفنبيك الجونة الجونة البحر الأحمر 84.

جاز اكوا مارينا البحر الأحمر 85.

بالماا دي ميريت البحر الأحمر 86.

هاواى سيزار بالاس هوتيل اكوا بارك البحر الأحمر 87.

سندباد اكوا بارك هوتيل البحر الأحمر 88.

رويال مكادى البحر الأحمر 89.

شتايجنبر جر الداو بيتش هوتيل البحر الأحمر 90.

تيتانيك اوازيس البحر الأحمر 91.

سي جل البحر الأحمر 92.

ريزورت هيلتون لونج بيتش الغردقة البحر الأحمر 93.

جنكل اكوا بارك الغردقة البحر الأحمر 94.

الفرعون ازور ريزورت الغردقة البحر الأحمر 95.

فندق ريجينا سويس ان ريزورت البحر الأحمر 96.

فندق بيلا فيستا البحر الأحمر 97.

دوار العمدة البحر الأحمر 98.

سلطان باي البحر الأحمر 99.

"التبة" بل فيو البحر الأحمر 100.

كلوب باراديسيو البحر الأحمر 101.

سمرا باي البحر الأحمر 102.

ماريوت البحر الأحمر 103.

تيوليب البحر الأحمر 104.

رويال تيوليب البحر الأحمر 105.

هيلتون مرسي علم نوبيان ريزورت، البحر الأحمر 106.

لحمي باي البحر الأحمر 107.

المالكية البحر الأحمر 108.

منتجع كونتننتال البحر الأحمر 109.

هيلتون النور البحر الأحمر 110.

سي ورلد البحر الأحمر 111.

اكاسيا سويس ان ريزورت البحر الأحمر 112.

اكاسيا جاردنز البحر الأحمر 113.

الياسمين بالاس البحر الأحمر 114.

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الباتروس ستيادل البحر الأحمر 115.

ألف ليلة وليلة البحر الأحمر 116.

روما البحر الأحمر 117.

اكيونكس ثري كورنرز البحر الأحمر 118.

ثري كورنرز الفيروز بلازا البحر الأحمر 119.

ثري كورنرز هابي لايف البحر الأحمر 120.

ثري كورنرز سي بيتش ريزورت البحر الأحمر 121.

كلوب ازور البحر الأحمر 122.

رويال ازور البحر الأحمر 123.

جنة سفاجا البحر الأحمر 124.

تيتانك بيش البحر الأحمر 125.

سانت ماريا البحر الأحمر 126.

ايه ام سي هوتيل البحر الأحمر 127.

نوفتيل مرسي علم مرسى علم البحر الأحمر 128.

بلو لاجون مرسى علم البحر الأحمر 129.

اميرالد لاجون مرسى علم البحر الأحمر 130.

جاز الماظة بيتش ريورت مرسى مطروح131.

سيزار باى مطروح مرسى مطروح 132.

بورتو مارينا العلمين مرسى مطروح 133.

بل فيو مرسى مطروح مرسى مطروح 134.

جاز كريستال مرسى مطروح 135.

سيدي عبدالرحمن (العلمين) مرسى مطروح 136.

كارولز بوريفاج مرسى مطروح 137.

البوسيت مرسى مطروح 138.

نجرسكو مرسى مطروح 139.

فندق هيلتون كينج رانش برج العرب الإسكندرية 140.

فندق هيلنان فلسطين الإسكندرية 141.

فور سيزونز الإسكندرية 142.

ايبر اوتيل برج العرب الإسكندرية 143.

ذا چيل الساحل الشمالي الإسكندرية 144.

أفريكانز الإسكندرية 145.

هيلتون جرين بلازا الإسكندرية 146.

جراند بلازا سموحة الإسكندرية 147.

صن رايز اليكس افينيو الإسكندرية 148.

فندق بلازا الإسكندرية 149.

فندق براديز ان متروبول الإسكندرية 150.

سان جوفاني ستانلي الإسكندرية 151.

شتيجنبرجر سيسل الإسكندرية 152.

فندق وندسور بالاس الإسكندرية 153.

لاجون الإسكندرية 154.

نيو كابري الإسكندرية 155.

سي ستار الإسكندرية 156.

يونيون الإسكندرية 157.

رمسيس الإسكندرية 158.

جده الإسكندرية 159.

دلتا الإسكندرية 160.

شيري ماريسكي الإسكندرية 161.

شيراتون الإسكندرية 162.

هيلتون الكورنيش الإسكندرية 163.

باراديز ان بيتش ريزورت الإسكندرية 164.

ريجنسي الإسكندرية 165.

ايفو هورايزون الإسكندرية 166.

بالما ان ريزورت الإسكندرية 167.

رومانس الإسكندرية 168.

المدينة المنورة الإسكندرية 169.

راديسون بلو الإسكندرية 170.

مرحبا الإسكندرية 171.

هوليداي الإسكندرية 172.

انتركونتننتال ستي ستارز القاهرة الكبري 173.

ستاي بريدج القاهرة الكبري 174.

ماريوت مينا هاوس القاهرة الكبرى 175.

ماريوت القاهرة القاهرة الكبرى 176.

كونراد القاهرة الكبرى 177.

چي دبليو ماريوت القاهرة الكبرى 178.

رنيسانس القاهرة الكبرى 179.

فندق القاهرة دوست تاني ليكفيو القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 180.

فندق ذا ويستن كايرو جولف آند سبا قطامية ديونز القاهرة الجديدة القاهرة الكبرى 181.

فندق سانت ريجيس القاهرة الكبرى 182.

هيلتون القاهرة مركز التجارة العالمى القاهرة الكبرى 183.

فندق هيلتون ريزدنس الزمالك القاهرة الكبرى 184.

فندق أم كلثوم القاهرة الكبرى 185.

سوفتيل الجزيرة القاهرة الكبرى 186.

نوفتيل البرج القاهرة الكبرى 187.

النيل ريتز كارلتون القاهرة الكبرى 188.

فيرمونت نايل ستي القاهرة الكبرى 189.

جوهرة الاهرام الجيزة القاهرة الكبرى 190.

حور محب الجيزة القاهرة الكبرى 191.

شتيجنبرجر بيراميدز كايرو الجيزة القاهرة الكبرى 192.

كونكورد السلام القاهرة الكبرى 193.

سونستا القاهرة الكبرى 194.

لوباساج القاهرة الكبرى 195.

نوفتيل المطار القاهرة الكبرى 196.

سويس ان النيل الجيزة القاهرة الكبرى 197.

فلامنكو القاهرة الكبرى 198.

بريزدنت القاهرة الكبرى 199.

نيو بريزدنت القاهرة الكبرى 200.

هيلتون بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 201.

سويس ان بيراميدز جولف ريزورت الجيزة القاهرة الكبرى 202.

جراند اوتيل القاهرة الكبرى 203.

شتيجنبرجر التحرير القاهرة الكبرى 204.

ستيلا دي ماري العين السخنة السويس 205.

جاز ليتل فينيس العين السخنة السويس 206.

كورال سي العين السخنة السويس 207.

جراند اوشن العين السخنة السويس 208.

مارينا وادي دوم العين السخنة السويس 209.

بورتو السخنة العين السخنة السويس 210.

كانكون العين السخنة السويس 211.

واحة مينا العين السخنة السويس 212.

موفنبيك ريزورت العين السخنة السويس 213.

تيدا سويس ان بلازا العين السخنة السويس 214.

جولف ستيلا العين السخنة السويس 215.

بلان هوتيل سي كلوب العين السخنة السويس 216.

ريتال فيو " رد كاربت سابقا" العين السخنة السويس 217.

فندق ايميليو الأقصر 218.

وندسور الأقصر 219.

فندق موفينبيك أسوان 220.

سيتي ماكس أسوان 221.

مرحبا أسوان 222.

فندق بسمة أسوان 223.

فندق بسمة السياحي قنا 224.

فندق شتايجنبرجر اللسان رأس البر دمياط 225.

طيبة رأس البر دمياط 226.

هلنان اوبرج الفيوم الفيوم 227.

بيوم ليك سايد الفيوم 228.

جرين ديزرت البحيرة 229.

النورس بورسعيد 230.

اركان بورسعيد بورسعيد 231.

بورتو سعيد بورسعيد 232.