أخبار مصر | العناني يبحث عودة رحلات بيلاروسيا لمصر بعد استئناف السياحة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يبحث عودة رحلات بيلاروسيا لمصر بعد استئناف السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاء عبر شبكة الإنترنت مع وزير الرياضة والسياحة في بيلاروسيا Sergei Kovalchuk، بحضور السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية في الوزارة.

ويأتي الاتصال استكمالا للسلة الاتصالات التليفونية لوزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة في كبرى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وفي بداية اللقاء استفسر وزير السياحة والآثار من نظيره البيلاروسي عن القواعد الخاصة باستئناف السياحة القادمة من بلاده إلى مصر وما إذا كان هناك أية اشتراطات أو متطلبات خاصة بالسائحين القادمين من بلاروسيا.

وبحث الوزيران سبل التعاون بين البلدين والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودتها اعتبارا من أوائل شهر يوليو.

وكان التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب البيلاروسي وفي مقدمتها المدن السياحية الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي يتوجه اليها أكثر من ٩٠ ٪؜ من السائحين البيلاروسيين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين، والذين سيعقدون اجتماعا في منتصف شهر يونيو الجاري لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.