شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الصحي»: كشف وعلاج وفحوصات كورونا مجانًا بمستشفياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عدم تحصيل أي رسوم نظير الخدمات الطبية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفياتها التي تقدم خدمات العزل أو الفرز والتي تم تخصيصها من وزارة الصحة.

وقالت الهيئة، في خطاب موجه لمديري أفرع الهيئة على مستوى الجمهورية، إنه «نظرا لما تمر به الدولة من ظروف مواجهة جائحة كورونا، وبناء على تعليمات وزيرة الصحة، واهتمام الهيئة العامة للتأمين الصحي بدورها كقطاع طبي مهم بتوجيه طاقاتها وإمكانياتها بتخصيص مستشفيات تابعة للهيئة للعزل أو الفرز، فإن الهيئة وللصالح العام للدولة ومواطنيها تقرر التنبيه بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية (أشعات- تحليل)، من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفياتنا التي تقدم خدمة العزل والفرز».

قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي