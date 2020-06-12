شكرا لقرائتكم خبر عن «إنت كنز أيامي تحويشة حياتي».. سائق إسعاف في أسيوط يتبرع بالبلازما لإنقاذ صديقه مصاب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واحدة من أهم أشعاره، كتب سيد حجاب، أبياتًا في الصداقة: «يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي ... إنتَ كنز أيامي تحويشة حياتي». تلك الكلمات عبر عنها، أحد المتعافين من فيروس كورونا، إذ كشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، الجمعة، عن استقبال محمد شوقي، السائق بمرفق الإسعاف، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، من «نزلة باقور»، بمركز «أبوتيج»، وقرر الإسراع في تقديم تبرعه إنقاذًا لصديقه المسعف الذي يخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الراجحى الجامعى للعزل وفي حالة حرجة.

وقالت الدكتورة إيمان نصر الدين، رئيس وحدة بنك الدم، إن إجراءات التبرع تتم وفق الضوابط والشروط الصحية، التي تتضمن مرور 14 يومًا على تعافي المتبرع من إصابته بفيروس كورونا المستجد وتقديم آخر تقرير طبي يفيد سلبية المسحة، إلى جانب التأكد من وجود أجسام مناعية مضادة للفيروس، مع عمل صورة دم كاملة لتحديد فصيلة الدم والفحوصات التي تثبت خلو المتعافي من أمراض الفيروسات الكبدية أو الايدز أو الزهري مع إقرار المتبرع كتابياً بموافقته على التبرع بالبلازما لصالح الحالات الحرجة المصابة بكوفيد19.

ونوهت الدكتورة عزة عز الدين، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، عن إمكانية توجه أي متعافى راغب في التبرع من أي مكان من أنحاء محافظة أسيوط لمقر بنك الدم بالمستشفى الجامعى الرئيسي والذى يتميز باستخدامه أحدث المعدات الطبية المتخصصة، والتى يأتى في مقدمتها أحدث جهاز متطور على مستوى العالم والمستخدم في فصل البلازما من الدم مباشرةً.

وأوضحت أن البنك يستقبل المتبرعين خلال الفترة الصباحية من عمله طوال أيام الأسبوع وذلك من خلال فريق عمل متخصص يعمل تحت إشراف الدكتورة لبنى تاج الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم، وبجهد منها مشترك مع الدكتورة مها عطوة، الأستاذة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة أسماء دسوقي، والدكتورة مها جمال المدرستان المساعدتان بالقسم، والدكتورة شيماء مختار، الإخصائية بالقسم وبمشاركة فريق من الفنيين المتخصصين بالعمل داخل بنك الدم والذى يضم ارزاق مصطفي، والحسيني رمضان، ومحمد سيد.