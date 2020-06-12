شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنات لـ«السيسي» خلال تفقده «الأسمرات 3»: «واثقين فيك».. والرئيس: «الظرف ده هينتهي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وذلك خلال تفقده بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث قال لهم الرئيس: «طمننونى عليكم»، فردوا: «الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. إحنا واثقين في حضرتك»، فرد الرئيس السيسى، قائلا: «واثقين في الله.. الظرف دا هينتهى ودعواتكم الطيبة»، فقالت المواطنات: «إحنا معاك ياريس وإن شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا.. إحنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة.. يعينك يارب ويعينك علينا».

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أيضا مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.