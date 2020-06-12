انفوجراف .. وسائل "التعلم عن بعد" استعدادا للعام الدراسى 2020 / 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد، تضع وزارة التربية والتعليم التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في مقدمة أولوياتها استعدادا للعام الدراسى المقبل. "الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى تفاصيل ما أعلنته الوزارة من أدوات لتفعيل التعلم عن بعد بشكل كبير، كالتالى:..















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