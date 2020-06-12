التأمين الصحى يمنع رفض حالات كورونا باستقبال مستشفياتها ويلزمها تقديم العلاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه تم التنبية والتشديد علي عدم رفض استقبال أى من مصابي كورونا علي أن يتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة واعطاء العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الخاص حتي في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفي.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

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وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.