شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إعادة فتح عدد من الشوارع المغلقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن، برئاسة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتي ميدان النصر، بالإضافة إلى شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك بمعدات وحدة التدخل السريع، ومجلس المدينة، وإدارة الحماية المدنية، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وهشام فتحي، مدير جهاز النظافة ووحدة التدخل السريع.

شوارع محافظ كفر الشيخ

شوارع محافظ كفر الشيخ

شوارع محافظ كفر الشيخ

شوارع محافظ كفر الشيخ