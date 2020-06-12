شكرا لقرائتكم خبر عن بـ٩ جنيهات وصالحة ٤٥ يومًا..مدارس الإسكندرية الفنية تنتج كمامات قماش لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة.

جاء ذلك من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، بحضور جاكلين عازر نائب المحافظ، ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشاد «الشريف» بالكمامات المنتجة، لافتا إلى أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة، ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على إتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين، مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوما ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

وكلف «الشريف»، وكيل مديرية التربية والتعليم، بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

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