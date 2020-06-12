شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عزل كفر الدوار يعلن شفاء ٤ حالات من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي في محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عن شفاء وخروج ٤ متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد تمام شفائهم وتحول نتائج المسحات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأشارت مصادر بالمستشفى إلى تحويل ٣٠ مصابا لقضاء فترة نقاهة بالمدينة الشبابية، وخروج ٣٠ آخرين إلى منازلهم لاستكمال العلاج في العزل المنزلي بناءا على طلبهم، مؤكدة أن ٩٥٪ من الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة.