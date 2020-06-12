شكرا لقرائتكم خبر عن الغطاس صدام الكيلاني يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بحرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغل الغطاس المحترف، صدام الكيلاني، صاحب محاولة موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة في العالم، زجاجات المياه المعدنية والتخلص الآمن منها، في صنع سلحفاة بحرية من أجل الحفاظ على البيئة والتعريف بأضرار البلاستيك.

وقال «الكيلاني» إن السلحفاة تكونت من ٣٠٠٠ زجاجة جمعت على مدار أسابيع، مشيرا إلى أن العمل حفاظا على البيئة وحتى لا تصل تلك الزجاجات البحر وتضر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية من بينها السلحفاة البحرية، مؤكدا أن البلاستيك يقتل الكائنات البحرية.

ولفت الغطاس المحترف إلى تعاون مجموعة بلانت السياحية معه، حيث وفرت له مكان تجميع السلحفاة بالبلاستيك، مضيفا أن العمل مازال مستمر ولم يكتمل بعد، وبعد اكتماله سوف يتم اختيار ميدان أو منطقة سياحية بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب ويوضع فيه مجسم السلحفاة البحرية.

وكانت اتخذت محافظة جنوب سيناء إجراءات بمنع تداول البلاستيك والأكياس البلاستيك التي تضر بالبيئة، ولكن لم ينفذ بسبب جائحة كورونا.

صنع أكبر سلحفاة بحرية بمدينة دهب من الزجاجات الفارغة

صنع أكبر سلحفاة بحرية بمدينة دهب من الزجاجات الفارغة

صنع أكبر سلحفاة بحرية بمدينة دهب من الزجاجات الفارغة

صنع أكبر سلحفاة بحرية بمدينة دهب من الزجاجات الفارغة