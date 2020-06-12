شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بـ18 عقارًا شرقي الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، عدة حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك لفرض هيبة الدولة. وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملات تأتى في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا، وأسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف بـ 18 عقارا.

وأشار هيلع، إلى أنه العقارات المخالفة بينهم 8 عقارات بشوارع «البيت المعمور، الصفا والمروة، صالح عيد، الإخلاص، أرض المفتي» بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الـ 10 عقارات الأخرى تتوزع بمناطق «زنانيري، كليوباترا، سبورتنج» بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

إزالة مخالفات بعقارات في الإسكندرية

إزالة مخالفات بعقارات في الإسكندرية