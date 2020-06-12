- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بـ18 عقارًا شرقي الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، عدة حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك لفرض هيبة الدولة. وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملات تأتى في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط في ظل انشغال الأجهزة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا، وأسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف بـ 18 عقارا.
وأشار هيلع، إلى أنه العقارات المخالفة بينهم 8 عقارات بشوارع «البيت المعمور، الصفا والمروة، صالح عيد، الإخلاص، أرض المفتي» بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.
وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الـ 10 عقارات الأخرى تتوزع بمناطق «زنانيري، كليوباترا، سبورتنج» بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
39,726
-
تعافي
10,691
-
وفيات
1,377
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مخالفات بـ18 عقارًا شرقي الإسكندرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.