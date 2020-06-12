شكرا لقرائتكم خبر عن سأل عن أحوالهم وطلباتهم.. السيسي يلتقي مواطنين أثناء تفقده «الأسمرات ٣» بالمقطم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم، الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

والتقى الرئيس، أثناء الجولة، بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم مستفسراً عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

كما قام الرئيس أيضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري إنشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

الرئيس السيسي يتفقد مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم

الرئيس السيسي يتفقد مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم