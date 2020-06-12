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شكرا لقرائتكم خبر عن العبارة «القاهرة» تغادر للسعودية لإجلاء 600 من المصريين العالقين بميناء ضبا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري أن العبارة السريعة القاهرة ستغادر ميناء سفاجا البحري، فجر السبت، إلى ميناء ضبا السعودي للقيام برحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، وعددهم ٦٠٩ راكب وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقا لتوجيهات الحكومة بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والنقل .
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