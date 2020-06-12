شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه جارٍ استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م³/يوم، مشيراً إلى أنه كلف مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة سير العمل بالمشروع لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضاف «الشربيني» أن المحطة من المقرر أن تخدم مدن (6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر) نظراً للتوسعات العمرانية بهذه المدن، موضحاً أن المحطة تتكون من( ٦ أحواض ترسيب ابتدائى- 63 حوض تجفيف- 6 أحواض تهوية- 12 حوض ترسيب نهائي – 3 أحواض خرسانية- حوضين إحلال- 5 أحوض مناورة- وحوضي حفر، وذلك لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحي بالمدينة، بجانب مبنى إداري- ورشة- مسجد ).