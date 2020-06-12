شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يستطلع رأي «الوطنية للانتخابات» على تعديلات «الشيوخ» و«الحقوق السياسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أرسل خطابا للمستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلب أخذ رأى الهيئة الوطنية على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مجلس الشيوخ ومشروعات قوانين لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «فوزى»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا إرسال خطاب للجهات التي حدد الدستور أخذ رأيها في هذه القوانين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم حتى يكون رأى الهيئة الوطنية وغيرها من الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها تحت بصر المجلس أثناء نظره لهذه القوانين خلال جلسات الأسبوع المقبل.